Названа дата открытия детских лагерей в Карелии

Первые детские лагеря откроются с 13 июля. Такое решение принято в Карелии с учетом рекомендаций управления Роспотребнадзора, сообщает оперштаб по борьбе с распространением коронавируса в Карелии

«Оздоровительная кампания начнется в два этапа. В июле откроются 18 летних лагерей в Калевальском, Кемском, Медвежьегорском районах, Костомукше и Петрозаводске. В августе детей примут еще 94 летних лагеря на территории республики», – говорится в сообщении.

Лагеря будут организованы образовательными организациями – дневные пришкольные и специализированные профильные. Планируется, что всего в них отдохнут не менее 5 тысяч карельских детей.

К работе детских лагерей предъявляются строгие требования санитарной безопасности. В том числе:

– персонал должен пройти обследование на коронавирусную инфекцию;

– посторонним лицам будет строго запрещено находиться на территории лагеря;

– все детские лагеря должны быть обеспечены бесконтактными термометрами, бактерицидными установками (рециркуляторами воздуха), дезинфицирующими средствами, дозаторами с антисептическим средством для обработки рук, масками, перчатками.

Детские лагеря палаточного типа – «Большое приключение» и база отдыха «Нурмолица» – в этом году из-за пандемии коронавируса работать не будут.

Согласно постановлению Главного санитарного врача России, пока дети могут отдыхать в лагерях только на территории своего региона, выезд в оздоровительные организации в другие субъекты Федерации запрещен. Таким образом, этим летом будет невозможно организовать традиционный отдых для карельских детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в лагерях Краснодарского края. Очередность по предоставлению путевок для таких детей сохраняется на 2021 год, пояснили в республиканском министерстве образования.

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