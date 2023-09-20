Домклик зафиксировал рекорд по выдаче ипотечных кредитов

В течение 19 сентября Сбер и Домклик выдали 11,4 тыс. ипотечных кредитов почти на 52 млрд рублей. Это абсолютный дневной рекорд.

Жилищные кредиты россияне получили на прежних условиях по размеру первоначального взноса по льготным программам.



Больше всего ипотек было выдано по льготным программам (77,4%). На втором месте — кредиты на вторичное жилье (21,7%).

Так, по льготной программе «Семейная ипотека» было выдано 4,3 тыс. кредитов (38%), «Господдержке» — 3,7 тыс. (32,6%), «Дальневосточной ипотеке» — 390 (3,4%), «Ипотеке для IT» — 378 (3,3%). С 20 сентября, выполняя Постановление Правительства России, Сбер готовился повысить размер первоначального взноса по льготным ипотечным программам.

При этом за неделю до вступления в силу законодательных изменений мы сделали всё возможное, чтобы как можно больше наших клиентов смогли получить ипотеку на прежних условиях. Для этого привлекли к работе большее число сотрудников и увеличили время работы офисов Сбера. Некоторые наши офисы продолжали выдавать кредиты вплоть до 22 часов. Здесь также застройщики поделились уникальным рекордом: оформление ипотеки за 4 часа — от первичной консультации до выдачи кредита. Кроме того, благодаря инновационным технологиям нам удалось сократить время выхода на сделку по всем льготным программам. В результате c 15 по 19 сентября нам удалось выдать россиянам более 22 тыс. льготных кредитов,

- отметил директор дивизиона Домклик Сбербанка Алексей Лейпи.



Больше всего желающих взять ипотеку на прежних условиях оказалось в Московской области (7,5%), Краснодарском крае (5,8%), Москве (5,5%), Тюменской области и Санкт-Петербурге (по 5,2%). В десятку лидеров по доле выдач также вошли Свердловская область (5,1%), Республика Татарстан (4,1%), республика Башкортостан (4%), Новосибирская (3,1%) и Челябинская области (2,8%).