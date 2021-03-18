Дом смотрителя курорта в Марциальных водах отреставрировали
В поселке Марциальные воды завершается подготовка дома смотрителя курорта к приему посетителей, сообщает сайт правительства Карелии.
Обновление объекта культурного наследия, 1830 года постройки, является итогом труда большой группы специалистов. Проект реставрации подготовлен компанией из Томска, а работы выполняли вологодские специалисты из музея «Семенково».
При реставрации сруба использовано только 20% нового материала, основной объем древесины подлинный. Полностью восстановлено декоративное убранство дома, включая оконные наличники, ограждение крыльца, причелины. Сегодня привезли отреставрированные дубовые двери,
− рассказывает начальник Управления по охране объектов культурного наследия Юлия Алипова.
На свое место дом вернулся в конце прошлого года. Сейчас проводится оформление внутренних помещений с учетом потребностей музейной экспозиции.
В доме смотрителя будут представлены предметы, связанные с периодом Северной войны и открытием первого русского курорта, а также советской эпохой. Мультимедийное оборудование поможет гостям познакомиться с историей Марциальных вод. Экспозиция откроется в этом году.
Реставрация дома смотрителя стала завершающим этапом восстановления исторических построек, открытого в 1719 году по указанию Петра Великого первого русского курорта «Марциальные воды».
В 2016 году были завершены ремонтно-реставрационные работы на двух исторических павильонах над источниками минеральных вод. В 2019 году, проведена выборочная реставрация Церкви Святого Апостола Петра 1721 года постройки.
Фото с сайта правительства Карелии