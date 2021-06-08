Дом горел дважды за три часа – спасали людей и газовые баллоны

Огненное ЧП произошло 7 июня. В 22:42 на пульт пожарно-спасательной службы Питкяранты поступило сообщение о пожаре в двухэтажном 8-квартирном деревянном жилом доме на улице 1-й Строительный квартал. Не прошло и пяти минут, как пожарные уже были на месте происшествия. Одна из квартир на первом этаже была охвачена огнем.

Пожарные приступили к спасению людей. Из опасной зоны были спасены три человека, еще 12 человек были эвакуированы. Также огнеборцы эвакуировали два газовых баллона, не допустив их взрыва. В результате пожара огнем была повреждена квартира №1 на площади 40 квадратных метров. По предварительным данным специалистов, пожар произошел из-за неосторожного обращения с огнем при курении.

Ночью пожар повторился, но в другой квартире. Сегодня ночью в 02:04 пожарные спешили на вызов по этому адресу. Горела квартира №5. За короткое время пожарные смогли остановить огонь. В результате пожара в квартире огнем была повреждена комната на площади 10 квадратных метров. На этот раз, по предварительной оценке специалистов, пожар произошел из-за аварийного режима работы электрооборудования. Проводится проверка. (фото kubnews.ru)