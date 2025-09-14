Дом для сорока одиноких стариков. Трудно ли сохранить свет в душе

Текст, фото: Алина Гапеева

Одинокий, прикованный к постели болезнью Василий Чиккоев (имя изменено) должен был бы на старости лет жить в каком-либо доме престарелых, но только случайно попал в отделение временного проживания граждан пожилого возраста и инвалидов в Эссойле. Мужчина был на грани жизни и смерти, о бедственном положении Василия узнали соцработники.

"Он лежал один-одинешенек в антисанитарных условиях, поеденный крысами",

— не без ужаса вспоминают сотрудники соцучреждения.

Они забрали его в свой дом, оформили необходимые документы, подлечили… Но это было не самое трудное. Много сил и времени понадобилось, чтобы человек оттаял душой. Василий и сегодня, вспоминая о прошлом, испытывает шок, но признается, что счастлив, потому что уверен: все плохое осталось позади.

«Он очень добрый, позитивный и галантный. Все шутит и пытается нам руки поцеловать», — с невольной улыбкой говорят о своем подопечном социальные работники.

Сегодня в эссойльском отделении временного проживания граждан пожилого возраста и инвалидов подразделения «ГБУ СО «Комплексный центр социального обслуживания населения Республики Карелия» по Пряжинскому району живут 40 человек от 39 до 90 лет, и у каждого своя, часто очень трудная судьба.

Мария (имя изменено) прикована к инвалидному креслу. Она швея по профессии, у нее золотые руки. Сотрудники отделения помогли ей восстановить связь с дочерью. Письмо от самого родного человека с вложенной фотокарточкой вдохнули жизнь в пенсионерку. Женщина заметно ожила и повеселела. Сейчас она с радостью берется за мелкую ручную работу, ей приятно, что она может быть полезна.

Иван Минкин (имя изменено) появился в стенах отделения два года назад. Это человек, который не может сидеть без дела. С первых дней занялся обустройством дворовой территории, участвует во всех мероприятиях, помогает на занятиях тем, кому в силу заболевания сложно сложить бумагу, вырезать деталь... Этого ему оказалось мало, и тогда Иван Михайлович попробовал мастерить конструкции из дерева. Первые работы были совсем небольшие, но со временем они стали сложнее и качественнее. Отделение украсили разнообразные полочки, деревянные напольные кашпо в виде животных... Свои работы он дарит и сотрудникам, организациям, например, детскому саду «Теремок» и эссойльской сельской библиотеке. Вежливый и интеллигентный, он покорил сердца не только своих соседей по дому, но и сотрудников.

У Валентины Ярышевой — особый талант: она обладает не только хорошим голосом, но и быстро, буквально на ходу, сочиняет куплеты. У нее это складно получается. Еще Валентина сама себе аккомпанирует. В прошлом она – работник музыкальной школы. Для женщины баян — это не просто инструмент, это ее душа, радость и боль, ее память и надежда. В отделение временного проживания Валентина Ивановна поступила со своим музыкальным инструментом, и теперь он — способ ее творческого самовыражения и оздоровительного настроя.

Уход за больными, пожилыми, одинокими — очень важная часть работы сотрудников отделения. Обитатели социального учреждения находятся под круглосуточным наблюдением. Лежачим больным уделяется особое внимание, ведь многие инвалиды не способны делать элементарные вещи без посторонней помощи: умываться, расчесываться, бриться.

Без этого — никак. Но, пожалуй, еще важнее — дать человеку почувствовать, что он нужен окружающим, что в этом мире не одинок.

— Ребята, поднимайтесь! Утро пришло, — с этих слов начинается каждый новый день обитателей отделения.

Вернуть интерес к жизни очень сложно, тем более, что многие из попавших сюда – люди замкнутые. Откуда знать, что творится у них на душе? Остается только догадываться по выражению глаз.

Иногда они раскрывают свои сердца во время совместной работы, например, стряпая на мастер-классах простые кулинарные блюда. После занятия, за чаепитием они ведут доверительную беседу и угощают друг друга свежеиспеченными плюшками.

Жильцы дома, собравшись, часто увлеченно рассказывают о детях и внуках… Мало ли какие в прошлом случались невзгоды, теперь разговорчивые старики нарочно упоминают о родственниках. Но кто слишком сильно обижен – стыдливо умалчивают о них… Ведь от некоторых постояльцев когда-то отказались самые близкие люди. Чувство собственной ненужности оставляют в душах беспомощных людей глубокую рану.

Сохранить любовь к окружающему, миру и победить одиночество им помогают совершенно чужие, но давно ставшие родными люди. Персонал отделения, от заведующей до сиделки, старается помочь обездоленным окрепнуть духом, стать, насколько это возможно, сильными и уверенными, научиться помогать самим себе.

Заведующая отделением временного проживания Татьяна Созонова утверждает, что подопечные стали ей и ее коллегам как родные. Каждому сотруднику хочется подарить обездоленным людям частичку счастья и тепла. Конечно, работники центра не решают всех проблем, но заметно облегчают жизнь подопечных и повышают ее качество.

Понятно, что сюда попадают люди, не способные самостоятельно осуществлять за собой уход, и лица без определенного места жительства. Сюда также родственники определяют родных, когда не могут обеспечить им профессиональный уход, на время отъезда, на период реабилитации после тяжелой болезни или травмы, когда больной человек нуждается в постоянном профессиональном уходе. Люди с ограниченными возможностями здоровья ведут борьбу со своим недугом, надеются на перемены к лучшему. Сегодня они радуются каждому дню: задушевным встречам и концертам, которые отвлекали от грустных мыслей об одиночестве и боли, а сотрудники отделения делают все, чтобы сохранить в своих подопечных свет в душе и веру в жизнь.

У обитателей отделения дел с утра — непочатый край. После утренних процедур они спешат на завтрак и зарядку, всевозможные занятия… Очень любят праздники, поэтому специалисты стараются, чтобы дни рождения, красные даты календаря в стенах государственного учреждения отмечались по-особому: с песнями, стихами, добрыми пожеланиями, чтобы было уютно и душевно, как в большой и дружной семье.

"От всего сердца благодарю всех сотрудников отделения за любовь и обслуживание. Я в собственном доме так хорошо не жила. А здесь кормят хорошо, тепло, чисто и относятся доброжелательно",

— говорит пенсионерка, проживающая в эссойльском отделении.

Специалисты по уходу общаются с бабушками и дедушками, поют с ними песни, читают стихи, вывозят на прогулку. Каждый день насыщен новыми мероприятиями. Сегодня важную роль играет помощь бойцам СВО...

«Мы присоединились к разным акциям по сбору гуманитарной помощи, плетем маскировочные сети, делаем заготовки для сетей, изготавливаем свечи. Каждый старается внести свой посильный вклад, чтобы поддержать наших мужчин»,

— добавляет заведующая отделением Татьяна Созонова.

Так в стенах государственного учреждения протекает своя жизнь, распланированная по четкому графику.

В доме тепло и уютно. Сквозь окна проникают теплые солнечные лучи, в аквариуме плавают рыбки, на окнах – легкие занавесочки. Из столовой доносится вкусный запах. Обстановка почти как дома. Почти. Разве что нет рядом родных... Хорошо, что есть те, кто сочувствует и помогает одиноким обитателям теплого дома сохранить свет в душе.