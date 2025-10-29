Автомобиль жестко сбил ребенка у школы в Карелии

Сегодня в 11:58 в Медвежьегорске произошла дорожная авария с участием ребенка. Инцидент попал в объектив камеры наблюдения компании CityLink.

Все случилось у одной из школ города. На кадрах видно, как автомобиль Skoda Yeti под управлением 75-летнего водителя сбивает 15-летнего юношу, переходившего дорогу по переходу.

По данным полиции Карелии, автомобилист доставил пострадавшего в больницу, тому оказали разовую помощь. По факту случившегося проводится проверка.

