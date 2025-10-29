29 октября 2025, 15:31
Масштабный рейд ГАИ планируется в четверг в Петрозаводске
Пьяных водителей собираются выслеживать на улицах карельской столицы
Фото: freepik
В четверг, 30 октября, в Петрозаводске пройдет рейд «Контроль трезвости». Сообщение об этом опубликовала пресс-служба Госавтоинспекции города.
По данным ГАИ, в карельской столицы будут останавливать все автомобили подряд. Дорожные инспекторы, которые массово выйдут на улицы, будут искать пьяных водителей.
Горожан просят также не оставаться в стороне. О замеченном нетрезвом автомобилисте можно сообщить в дежурную группу ГАИ по телефонам 715-900, 78-44-44.
