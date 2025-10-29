29 октября 2025, 15:31
Масштабный рейд ГАИ планируется в четверг в Петрозаводске

Пьяных водителей собираются выслеживать на улицах карельской столицы
В четверг, 30 октября, в Петрозаводске пройдет рейд «Контроль трезвости». Сообщение об этом опубликовала пресс-служба Госавтоинспекции города.

По данным ГАИ, в карельской столицы будут останавливать все автомобили подряд. Дорожные инспекторы, которые массово выйдут на улицы, будут искать пьяных водителей.

Горожан просят также не оставаться в стороне. О замеченном нетрезвом автомобилисте можно сообщить в дежурную группу ГАИ по телефонам 715-900, 78-44-44.

Ранее сообщалось о том, что водители Петрозаводска игнорируют нововведения на опасном перекрестке в городе.

