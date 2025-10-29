Арестован расправившийся с приятелем житель Карелии

В Муезерском районе суд отправил под арест мужчину, подозреваемого в убийстве своего приятеля. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Карелии.

Напомним, преступление было совершено в ночь на 28 октября в поселке Муезерский. 45-летний гость во время застолья поругался с 58-летним хозяином и убил его ударами ножа. Тело жертвы злодей пытался спрятать в сарае, но это увидела родственница убитого. Было возбуждено уголовное дело.

Суд удовлетворил ходатайство следствия и назначил мужчине меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца, по 27 декабря.