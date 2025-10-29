Алкомаркетам будут выдавать льготные кредиты на перепрофилирование

Специализирующиеся на продаже алкоголя торговые точки в Карелии смогут получить льготные кредиты до 5 млн рублей на перепрофилирование. Об этом сообщил ТАСС глава республики Артур Парфенчиков.

Сейчас мы уже подготовили и реализуем программы в региональном Фонде содействия кредитованию. Мы льготные кредиты будем выдавать на перепрофилирование алкомаркетов - на 5 млн рублей,

- сказал Артур Парфенчиков.

Ранее общественник Дмитрий Данильев выступил с предложением усилить работу над введением антиалкогольных мер в Карелии, в том числе путем снижения количества алкомаркетов в Республике за счет их перепрофилирования под продажу продуктов и услуг местного производства. Дмитрий Данильев считает, что Карелия не может списывать рекордное потребление алкоголя на туристов и отмечает прямую связь между алкоголизмом и низкой рождаемостью, акцентируя внимание на том, что это не столько вопрос персонального здоровья, сколько вопрос экономики и демографии. По расчетам общественника снижение потребления алкоголя жителями Карелии всего на 15-18% способно принести в региональный бюджет более 20 млрд рублей дополнительных доходов за десять лет, а также переломить негативные тренды в демографии региона за счет сохранения десятков тысяч жизней, сохранения и создания новых семей — рождения детей.

Глава Карелии Артур Парфенчиков в свою очередь призвал вводить антиалкогольные меры максимально аккуратно, для того чтобы это не привело к закрытию продуктовых магазинов в малых населенных пунктах. Этот аспект проблемы действительно требует дополнительной тщательной проработки, а также внедрения иных механизмов основанных на современных технологиях.