Человека похитили на юге Карелии

В Карелии задержан подозреваемый в похищении и избиении человека. Об этом сообщают пресс-службы МВД по РК и Следственного комитета.

По данным силовиков, инцидент произошел еще в сентябре 2023 года. В деревне Ряймяля Питкярантского округа 42-летний местный житель подговорил друзей разобраться с 44-летним мужчиной. Приятели встретились с жертвой, жестоко избили его, а затем затолкали в багажник автомобиля и вывезли к озеру. Там издевательства над несчастным продолжились. Закончив избиение, злодеи бросили потерпевшего. Он выжил, но получил травмы позвоночника и грудной клетки.

Силовики задержали главного подозреваемого только сейчас. На допросе он дал признательные показания. Суд принял решение арестовать мужчину. Уголовное дело в отношении его сообщников выделено в отдельное производство.

