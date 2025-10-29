29 октября 2025, 22:53
Пожилая женщина погибла на дороге в Карелии
Неустановленный водитель сбил насмерть пешехода на трассе Вологда-Медвежьегорск
Фото полиции Карелии
Сегодня около 18 часов на 629-м километре трассы Вологда-Медвежьегорск произошло смертельное ДТП. Об этом сообщает полиция Карелии.
По данным ведомства, неустановленный водитель около деревни Лумбуши сбил 84-летнюю женщину-пешехода. Пострадавшая скончалась на месте.
Водитель с места аварии скрылся. Стражи порядка ищут виновника случившегося.
