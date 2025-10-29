Пожилая женщина погибла на дороге в Карелии

Сегодня около 18 часов на 629-м километре трассы Вологда-Медвежьегорск произошло смертельное ДТП. Об этом сообщает полиция Карелии.

По данным ведомства, неустановленный водитель около деревни Лумбуши сбил 84-летнюю женщину-пешехода. Пострадавшая скончалась на месте.

Водитель с места аварии скрылся. Стражи порядка ищут виновника случившегося.

Ранее сообщалось о том, что тяжелая авария случилась около поселка Матросы под Петрозаводском, пострадавшие в реанимации.