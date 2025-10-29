Люди тяжело пострадали в страшной аварии под Петрозаводском

Сегодня в 18:30 на трассе «Кола» в районе поселка Матросы произошло столкновение двух автомобилей. Об этом сообщает госкомитет Карелии по ОЖ и БН.

По данным ведомства, в ДТП пострадали трое взрослых и девятилетний ребенок. Трасса была временно перекрыта, сейчас организовано реверсивное движение. На месте работают сотрудники оперативных служб.

По данным министра здравоохранения Карелии Михаила Охлопкова, пострадавший ребенок был доставлен в ДРБ, в тяжелом состоянии его отвезли в операционную.

Трое взрослых пострадавших находятся в ИТАР РБ СЭМП. Их состояние тяжелое стабильное. У всех диагностированы переломы костей.

