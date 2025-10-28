«В котельной мог быть взрыв»: коммунальный беспредел в карельском селе

Текст: Елена Малишевская, фото: Алексей Востриков

В один злосчастный день октября карельское село Шелтозеро осталось без света. Подключить генератор, как и положено во время аварийного отключения электричества, не представлялось возможным: не было дизельного топлива. В котельной без работы насосов была напряженная ситуация — мог быть взрыв. Только благодаря быстрой реакции работников котельной его удалось избежать: они матерились, но освобождали вручную котлы и печи от дров. Но всё это лишь верхушка айсберга, рассказал редакции «Петрозаводск говорит» недавно избранный глава Шелтозерского сельского поселения Алексей Востриков.

После ухода «ТГК-1» из Прионежского района, компания, естественно, забрала с собой всё, что не было приколочено: инструменты, запчасти, спецодежду, дублирующие аппараты на случаи аварий... Пришла компания «КарелКоммунЭнерго», и как будто она не была готова к полноценной работе.

«Нет в поселках Прионежского района ничего. Ни пил, ни сварочных аппаратов... Работники котельных жалуются, что им даже спецодежду не выдают. Генератор стоит пустой — нет дизельного топлива. Не дай бог авария...»,

- рассказал нашей редакции 22 октября глава Шелтозера Алексей Востриков.

23 октября авария случилась — всё село осталось без электроэнергии. Генератор без дизельного топлива было не завести. Перестали работать насосы, с помощью которых вода в котлах охлаждается до нужного состояния. В результате температура повысилась до 120 °. Оторвался какой-то клапан. Рабочие вручную освобождали печи от горящих дров. Заливали водой, чтобы не было пожара. Видео, которое прислали нам из котельной сразу после этого аврала, пришлось почти полностью «запикать» - цензурных слов там очень мало.

Как только случилась авария с электроэнергией, глава Шелтозера Алексей Востриков позвонил не только в нашу редакцию, но и в ЕДДС, и в Центр управления регионом. Наш портал опубликовал новость. И на следующий день, 24 октября случилось чудо: в 11 утра в котельную привезли и дизельное топливо, и запчасти, и спецодежду. То есть они были. Но получается, что обеспечивают необходимым запасом для бесперебойной работы котельных только тех, кто жалуется и громко о проблемах рассказывает. Тех, кто молчит, не обеспечивают.

«Привезли топливо для генератора, спецодежду. Подчеркнули, что нам — единственным во всем Прионежском районе»,

- рассказал Алексей Востриков.

Еще одна беда, внимание на которую обращает глава Шелтозерского сельского поселения — недостаточный запас дров для котельной. По регламенту их должно быть не менее чем на 45 суток. Сейчас — дней на 30, не больше. А зима близко...

Главой Шелтозерского национального вепсского сельского поселения Алексей Востриков стал в сентябре. Он не потратил на выборы ни копейки, и даже не открывал специальный счет, положенный каждому кандидату. Просто разговаривал с людьми.

«Я сам живу в Деревянном (примерно 60 км от Шелтозера), но в Шелтозере проходило моё детство, я там учился в школе, там же начал трудовую деятельность - в совхозе «Шелтозерский», в животноводческой бригаде № 1. Я знаю здесь всех, и меня знают. Как проходила кампания? Встречался с людьми, узнавал настроения, проблемы. Ходил по квартирам, обсуждали сложные вопросы и пути их решения. С человеком нужно разговаривать, он сам подскажет власти как и что нужно сделать»,

- поделился с нами Востриков.

Шелтозерцев сегодня, в первую очередь, волнует возможное строительство турбазы. Люди не хотят, чтобы им перегородили доступ к воде, к лесу, хотят сохранить чистый воздух и красивейшие места. Предприниматель Горбачев продолжает судиться, он подал апелляцию, местному самоуправлению остается ждать решения суда. Другие проблемы - такие же, как во многих поселениях Карелии: освещение, дороги, уборка снега зимой.

«Нужно отремонтировать небольшой мост, возникают сложности, потому что он не на балансе, но я думаю, что этот вопрос решу. К сожалению, бюджет небогатый, порядка 8 млн рублей. Для сравнения: в Деревянном, где я много лет депутат местного совета, бюджет превышает 19 млн рублей. Но это не значит, что нужно сидеть, сложа руки. Будем работать!»,

- заявил глава поселения.

Нужно решать и вопрос с Домом культуры. Он в селе был, но его здание выкупил в личную собственность один гражданин. Сейчас нашли подходящее помещение под ДК, но тут возникли другие проблемы - плата за отопление, за электричество. Непомерно выросли тарифы и местным администрациям содержать социальные объекты стало просто не на что.

Если региональный бюджет поддержит сельские поселения и выделит дополнительное финансирование, значит, Дом культуры у шелтозерцев будет. Если нет — то ДК не будет. Судя по тому, что происходит в жилищно-коммунальном хозяйстве, не очень-то и до культуры...