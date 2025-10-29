Туман накроет утром в четверг Карелию

Завтра, 30 октября, в Петрозаводске ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью без существенных осадков, днем небольшой дождь. Ветер ночью юго-западный, днем южный, юго-восточный слабый. Температура воздуха ночью +2, +4°С, днем +5,+7°С. Атмосферное давление будет расти, сообщает Гидрометцентр РК.

В целом по Карелии ожидается облачная с прояснениями погода. Местами небольшой дождь. Ночью и утром в отдельных районах туман. Ветер ночью переменных направлений, днем южный, юго-восточный слабый. Температура воздуха ночью +1,+6°С, днем +3,+8°С.

По данным gismeteo.ru, в Костомукше +2+4, пасмурно, небольшая морось, туман.

В Сегеже +3+5, пасмурно, небольшой дождь, туман.

В Сортавале +4+7, облачно, небольшой дождь, туман.

Сохранится слабая геомагнитная буря.