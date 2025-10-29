В Карелии завершилась программа «Vремя Zавтра»

В Карелии поделились итогами проекта «Vремя Zавтра», направленного на поддержку ветеранов СВО с нарушением опорно-двигательного аппарата. Его участники прошли курс медицинской реабилитации и параллельно осваивали современные цифровые профессии, что позволило им не только укрепить здоровье, но и получить новые знания для профессионального развития.

Программа реализовывалась на базе Госпиталя для ветеранов войн в Петрозаводске. Проект реализован Правительством Республики Карелия и Общественной палатой России при поддержке карельского филиала фонда «Защитники Отечества».

Одним из участников стал ветеран СВО Дмитрий Андреев из Прионежского района. В октябре 2022 года он ушел добровольцем и проходил службу до июля 2023 года, за участие в боевых действиях награждён медалью «За освобождение Бахмута». Сегодня Дмитрий работает водителем-экспедитором и отмечает, что участие в проекте стало для него важным этапом личного роста и восстановления.

Программа получилась разносторонней и по содержанию, и по эмоциям. Было интересно, познавательно, а главное — это возможность пройти реабилитацию и заняться своим здоровьем»,

— поделился Дмитрий.

Комплексная поддержка демобилизованных участников специальной военной операции — приоритет работы Государственного фонда «Защитники Отечества». Филиал фонда «Защитники Отечества» в Карелии активно поддерживает ветеранов в период их адаптации к мирной жизни. Особое внимание уделяется индивидуальному сопровождению — от медицинской и психологической помощи до содействия в трудоустройстве и патриотическом воспитании.

Для нас важно, чтобы участие в таких проектах помогало ветеранам не только восстановиться, но и двигаться дальше — к новым целям»,

— отметила Вера Фесенко, первый заместитель руководителя филиала фонда.

Для получения необходимой помощи нужно обратиться в филиал фонда «Защитники Отечества» в Республике Карелия. Единый номер телефона филиала фонда: 8 (8142) 44-53-10. Филиал фонда в Петрозаводске находится по адресу ул. Свердлова, д. 1. Социальные координаторы филиала фонда также работают во всех муниципальных образованиях республики.

Напомним, что государственный фонд «Защитники Отечества» создан по Указу Президента России Владимира Путина. Основной его целью является персональное сопровождение ветеранов СВО и членов семей героев. Специалисты и социальные координаторы фонда помогают защитникам не только с медицинской и социальной реабилитацией, но и в переобучении и трудоустройстве, оказывают юридическую поддержку, адаптируют жилье под нужды инвалидов и многое другое.