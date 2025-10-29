Мужчина средних лет пропал на озере в Карелии

В Карелии пропал 55-летний Александр Максимов. Об этом сообщает паблик поискового отряда «ЛизаАлерт».

По данным волонтеров, наш земляк исчез на озере Сегозеро в Медвежьегорском районе. Местонахождение рыбака неизвестно с 26 октября. Рост пропавшего 175 сантиметров, плотного телосложения.

Всех, кто видел этого человека после 26 октября, просят звонить по телефонам 8-800-700-54-52 или 112.

Ранее сообщалось о том, что молодого мужчину ищет полиция Петрозаводска.