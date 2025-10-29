Блогер из Петрозаводска ремонтирует квартиру бедной семьи

В Петрозаводске стартовала благотворительная премия «Блогеры Карелии». В рамках фестиваля активисты делают добрые дела в поддержку подопечных фонда «Материнское сердце» и рассказывают об этом в своих пабликах. Юлия Ехманова в этом году решила поучаствовать в этой премии. Делать ремонт - это для нее обычная жизненная ситуация. Она многое умеет сама: пользуется разными инструментами, штукатурит, красит, клеит. В Фонде от нуждающейся семьи был запрос на косметический ремонт в квартире, где проживают три человека: бабушка, мама и дочка. Своими силами и средствами сделать его они не могли.

За дело взялась Юлия, ей помогают другие активисты, в том числе руководитель фонда Юлиана Гусева. Ремонт в ванной комнате уже практически завершен. В нашем сюжете вы увидите, как было до и стало после.

Когда собрали средства на эти работы, осталась «сдача» от ванной. Решили привести в порядок и кухню. Волонтеры очень нуждаются в помощи мастеров-мужчин: что-то тяжелое вынести и принести, а еще застелить пол и включить перфоратор.

Финал премии будет 5 декабря. На торжественной церемонии назовут победителей этого сезона.