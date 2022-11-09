Долг жильца за коммуналку платят соседи

Освещение в подъезде, отопление подвалов и чердаков обязаны оплачивать жильцы. Если кто-то уклоняется от обязательств, сумму раскидывают на остальных соседей. Чтобы избежать такую ситуацию, УК должна регулярно проверять правильность показаний учета и производить перерасчет, рассказала юрист Елена Кудерко агентству «Прайм».

«Контроль достоверности показаний производится далеко не всегда, что является причиной искажения объемов потребления»,

- отметила эксперт.

Но есть два способа расчетов платы на общие нужды дома. Во-первых, устанавливается норматив потребления, из которого вычитаются показания всех квартир. Оставшаяся сумма делиться между собственниками пропорционально площади квартир. Во втором случае на общедомовые сети устанавливается прибор учета, из показаний которых вычитаются показания жильцов и остается размер потребления на общие нужды.

Правда, случаются и злоупотребления, когда, например, вместо одного собственника в квартире проживают еще несколько незарегистрированных человек. В этом случае им выгодно оплачивать коммунальные услуги по норме потребления, а не по счетчику. При этом ресурсов потребляется в несколько раз больше. Бывает также, что нкоторые намеренно занижают показания счетчиков. Здесь бремя оплаты ложиться на кошельки соседей.

Издание также отмечает, то с 2023 года управляющая организация будет производить перерасчет потребления раз в год, но жильцы, во избежание единовременной доплаты, вправе производить такой перерасчет чаще. Кроме того, при проверке показаний те, кто откажется допускать представителей УК в квартиру, будут платить по нормативу исходя из реального количества проживающих. Фото: pxhere.