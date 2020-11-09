Добровольная пожарная дружина помогла локализовать пожар в Куйтеже

6 ноября в 14 часов 45 минут на пульт ЕСС-01 поступило сообщение, что в деревне Куйтежа произошел пожар, сообщает паблик «Госкомитет Карелии по ОЖ и БН»



На вызов отправились специалисты ГКУ РК "ОПС по Олонецкому району" – шесть человек на двух машинах – АЦ-60 (УРАЛ) и АЦ-40(131)

Личный состав пожарной части № 35 по охране г. Олонец выдвинулся в Куйтежу по адресу ул. Пушная, д. 16, кв. 2, где было зафиксировано горение бани.

При ликвидации пожара решающей стала помощь добровольной пожарной дружины Куйтежского сельского поселения. Пожарные-добровольцы раньше оказались на месте пожара и сделали первые шаги к его локализации и тушению.

В 15 часов 07 минут, совместными усилиями, пожар был ликвидирован.

Фото из группы Госкомитет Карелии по ОЖ и БН