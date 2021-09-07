07 сентября 2021, 15:46
Маркет

«Добро осени» пройдет в Петрозаводске

Осенняя ярмарка будет работать с 10 по 12 сентября, свою продукцию представят карельские производители

10 сентября на территории ТРК «ЛОТОС PLAZA» стартует осенняя ярмарка «Добро осени». Свою продукцию на ней представят карельские производители. Мясо, мясные полуфабрикаты, рыбу, овощи, молочную продукции, сыры, мёд, хлебобулочные и кондитерские изделия – всё это вы найдёте на ярмарке «Добро осени».

А если вы хотите совместить полезное с приятным – приходите на бесплатные мастер-классы от мастеров-ремесленников декоративно-прикладного творчества. Выбирайте, чему хотите научиться – полимерная глина, народная кукла, украшения ручной работы. Запишитесь заранее по телефону 44-54-00 или на ярмарке.

Ярмарка «Добро осени» до 12 сентября. Ждём вас с 10.00 до 18.00!

Организатор: АО «КРРК», г. Петрозаводск, наб. Гюллинга, дом 11, офис 19, ОГРН 1111001006710.

На правах рекламы.

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Метки: 
ТРК «Лотос Plaza»
Петрозаводск
Карелия
Добро осени
Ярмарка
осень