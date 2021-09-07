«Добро осени» пройдет в Петрозаводске

10 сентября на территории ТРК «ЛОТОС PLAZA» стартует осенняя ярмарка «Добро осени». Свою продукцию на ней представят карельские производители. Мясо, мясные полуфабрикаты, рыбу, овощи, молочную продукции, сыры, мёд, хлебобулочные и кондитерские изделия – всё это вы найдёте на ярмарке «Добро осени».

А если вы хотите совместить полезное с приятным – приходите на бесплатные мастер-классы от мастеров-ремесленников декоративно-прикладного творчества. Выбирайте, чему хотите научиться – полимерная глина, народная кукла, украшения ручной работы. Запишитесь заранее по телефону 44-54-00 или на ярмарке.

Ярмарка «Добро осени» до 12 сентября. Ждём вас с 10.00 до 18.00!

Организатор: АО «КРРК», г. Петрозаводск, наб. Гюллинга, дом 11, офис 19, ОГРН 1111001006710.

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