23 августа 2022, 16:17
Добираться до Медвежьегорска станет дороже
С четверга повысится плата за проезд по междугородному маршруту
Карелавтотранс нппомнинает, что с 25 августа изменяется стоимость проезда по маршруту от Петрозаводска до Медвежьегорска.
По обращению перевозчика внесли изменения в стоимость проезда по маршруту № 523Э Петрозаводск-Медвежьегорск ЭКСПРЕСС. Так, с четверг стоимость проезда составит:
- до Медвежьегорска – 350 руб.;
- до Сопохи – 220 руб.;
- до Янишполя – 130 руб.
Уточнить информацию можно на автостанции г. Медвежьегорск по телефону: 89212295922 с 8:00 до 19:30, перерыв с 13:00 до 13:30. Фото: avokzal.karelia.ru.