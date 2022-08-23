Добираться до Медвежьегорска станет дороже

Карелавтотранс нппомнинает, что с 25 августа изменяется стоимость проезда по маршруту от Петрозаводска до Медвежьегорска.

По обращению перевозчика внесли изменения в стоимость проезда по маршруту № 523Э Петрозаводск-Медвежьегорск ЭКСПРЕСС. Так, с четверг стоимость проезда составит:

до Медвежьегорска – 350 руб.;

до Сопохи – 220 руб.;

до Янишполя – 130 руб.

Уточнить информацию можно на автостанции г. Медвежьегорск по телефону: 89212295922 с 8:00 до 19:30, перерыв с 13:00 до 13:30. Фото: avokzal.karelia.ru.