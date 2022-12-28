До минус 6 градусов прогнозируют сегодня днем в Карелии

В Петрозаводске сегодня облачно, небольшой снег, на дорогах гололедица, рассказали в республиканском гидрометцентре. Ветер юго-восточный, южный умеренный. Температура воздуха -2, -4.

В Карелии облачно с прояснениями, небольшой, местами умеренный снег. На дорогах гололедица. Ветер юго-восточный, южный умеренный. Температура воздуха -1, -6.

По прогнозу федеральной метеослужбы, в Калевале днем -5;

В Кондопоге, Суоярви днем -2;

В Медвежьегорске днем -3;

В Олонце, Сортавале днем 0;

В Пудоже, Сегеже днем -4. // фото «Петрозаводск говорит»