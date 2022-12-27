В среду в Карелии обещают снег и до минус 13 градусов

В среду в Петрозаводске, облачно, небольшой снег, на дорогах гололедица, рассказали в республиканском гидрометцентре. Ветер юго-восточный, южный умеренный. Температура воздуха ночью -6, -8, днем -2, -4. Атмосферное давление будет мало меняться.

В Карелии облачно с прояснениями, небольшой, местами умеренный снег. Ночью в отдельных районах метель. На дорогах гололедица. Ветер юго-восточный, южный умеренный. Температура воздуха ночью -4, -9, местами до -13, днем -1, -6.

По прогнозу федеральной метеослужбы, в Калевале ночью -11, днем -5;

В Кондопоге ночью -3, днем -2;

В Медвежьегорске ночью -4, днем -3;

В Олонце ночью -2, днем 0;

В Пудоже ночью -5, днем -4;

В Сегеже ночью -7, днем -4;

В Сортавале ночью -8, днем 0;

В Суоярви ночью -5, днем -2. // фото «Петрозаводск говорит»