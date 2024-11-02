Дмитрий Знаменский удостоен Благодарности Президента РФ

За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу управляющий директор транспортного актива ГК «Карелия Палп» – компании «Кареллестранс» («КЛТ») – Дмитрий Знаменский удостоен Благодарности Президента Российской Федерации.

Получить такую высокую награду исключительно приятно, тем более что это событие совпало с сорокалетием моей трудовой деятельности,

– сказал Дмитрий Знаменский, управляющий директор «Кареллестранса».

Транспортное предприятие «Карелии Палп» (ранее – подразделение Кондопожского ЦБК) – компанию «Кареллестранс» – Дмитрий Николаевич возглавляет с 2013 года. С этого момента сделано многое для того, чтобы имя «Кареллестранса» и словосочетание «надежная транспортировка» стали синонимами: расширен спектр услуг, что позволило создать новые рабочие места, обновлен и увеличен до 230 единиц автотранспортный парк, существенно выросло количество клиентов – более 80 предприятий республики сотрудничают с «КЛТ».

Являясь структурным подразделением «Карелии Палп», транспортное предприятие выступает с инициативами и участвует в совместных проектах с другими активами холдинга.

Поздравляю Дмитрия Николаевича с заслуженной наградой. ­Уровень его профессионализма и опытность возглавляемой им команды, несмотря ни на какие внешние обстоятельства, обеспечивает эффективное перемещение грузов как внутри группы компаний, так и за ее пределами. Клиенты «Кареллестранса» спокойны и уверены в качестве работы, когда за дело берется команда «КЛТ»,

– готметил генеральный директор группы компаний «Карелия Палп» Юрий Айвазов.

Сегодня в «КЛТ» трудятся более 700 человек. Здесь принято работать на совесть, а любовь к профессии и чувство ответственности умеют передать молодежи.

Команда «Кареллестранса» по праву и с гордостью может называться командой единомышленников и профессионалов. Ее состав в значительной степени сохранился неизменным с момента создания — что, на мой взгляд, говорит о многом. Второй важный для каждого из нас момент — это планомерное обновление техники, что позволяет решать задачи бесперебойного обеспечения наших клиентов, а прежде всего, Кондопожского ЦБК, транспортными услугами. И в-третьих, у нас комфортно работать,

– подчеркнул Дмитрий Знаменский.

Фото: пресс-служба группы компаний Карелия Палп