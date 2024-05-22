Дмитрий Суховерхов и Артур Парфенчиков провели первую рабочую встречу

Председатель Северо-Западного банка Сбербанка Дмитрий Суховерхов и глава Республики Карелия Артур Парфенчиков провели рабочую встречу, в ходе которой обсудили реализацию совместных проектов в сфере экономического развития, образования и здравоохранения.

Особое внимание стороны уделили возможностям применения искусственного интеллекта в различных отраслях экономики республики и в первую очередь в государственном управлении.

Предоставление качественных банковских услуг жителям республики, бизнес-сообществу и власти – наш основной приоритет. Ещё одна ключевая цель – финансирование крупных инфраструктурных проектов и при необходимости поддержка бюджета региона. Сегодня Карелия входит в топ-10 Национального рейтинга инвестиционного климата*, а по динамике инвестиций занимает первое место среди субъектов СЗФО. Уверен, вместе мы сможем укрепить позиции региона и развивать его потенциал в самых разных сферах, в том числе в области технологий и инноваций. И одним из таких шагов станет совместная дизайн-сессия по AI- трансформации,

- отметил председатель Северо-Западного банка Сбербанка Дмитрий Суховерхов.

«Правительство Карелии совместно со Сбером реализует ряд социально-значимых инициатив, таких как проекты в сфере сельского хозяйства, образования, здравоохранения, энергетики, туризма. Мы продолжим работу по развитию направлений и сфер, которые сделают жизнь жителей региона еще более комфортной и удобной,

- подчеркнул глава Республики Карелия Артур Парфенчиков.

Между Правительством республики и Сбербанком действует соглашение о сотрудничестве в целях развития технологий искусственного интеллекта, включая технологии машинного обучения, цифровой трансформации, стимулирования научно-исследовательской и инновационной деятельности сторон. Например, Пряжинском районе при содействии Сбера реализуется проект по строительству роботизированной молочной фермы.

Дмитрий Суховерхов назначен на должность председателя Северо-Западного банка Сбербанка с 1 апреля 2024 года.

*Согласно Национальному рейтинг состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации – совместному проекту АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» и ведущих объединений предпринимателей.

//Фото: пресс-служба Сбера