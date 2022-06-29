Для поиска пропавшей в Карелии женщины собирают добровольцев

Пропавшую 26 июня в Пряжинском районе Веру Степановну Богатенко не нашли до сих пор. К поискам просят присоединиться всех неравнодушных, объявление разместили в группе отряда «Доброспас» ВКонтакте.

Волонтеров собирают в 08:00 в деревне Кудама, это в 90 километрах от Петрозаводска. Сбор назначен около местного магазина.

Добровольцы круглые стуки прочесывают болота и леса.

- Ночью светло, фонари не нужны. Есть возможность остаться на несколько дней (гостевой дом, вода, душ, туалет, кухня),

- сказано в сообщении.

Добровольцев настоятельно просят скачать карту республики оффлайн и GURU MAPS, так как надо записывать трэки поисков.

Одеться советуют в резиновые сапоги или трэкинговую обувь, берцы, надеть плотные штаны, куртку, кепку, лучше ярких цветов.

С собой иметь заряженный смартфон и репелленты. // Фото: «Доброспас»/ВКонтакте