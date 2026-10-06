Для держателей ЕКП «Карельская» появился эксклюзивный тариф Т2

Жители Карелии теперь могут получить не только городские льготы, но и выгодные условия связи. В пакете - 20 Гб интернета, безлимит внутри сети, 500 минут на другие операторы и перенос остатков на следующий

Фото: Пресс-служба Т2

Российский оператор мобильной связи, расширяет партнерство с Единой картой петербуржца на территории Карелии. У жителей республики появился новый удобный инструмент – карта ЕКП «Карельская»: для всех держателей карты действует эксклюзивный тарифный план, разработанный в рамках сотрудничества с ЕКП.

Запуск спецтарифа в Карелии стал логичным продолжением стратегического партнерства с проектом «Единая карта петербуржца», к которому компания присоединилась в 2023 году, и по-прежнему остается единственным из «большой четверки» оператором, представленным в ЕКП. В рамках тарифа абонентам доступны 20 Гб интернета, безлимит на звонки внутри сети, 500 минут на номера других операторов и 100 СМС. Абонентская плата составит 400 рублей в месяц, подключение – бесплатно. Остатки минут и гигабайт переносятся на следующий месяц. Тариф можно подключить с новым номером Т2 или перейти на него с номером другого оператора на официальной странице.

Для нас принципиально важно быть не просто поставщиком гигабайтов, а частью региональной инфраструктуры. Мы внимательно изучили потребности жителей республики и создали предложение, в котором объединили прозрачную цену, достаточный объём трафика и возможность пользоваться привычными преимуществами карты на новом уровне. Как единственный оператор-партнёр ЕКП, мы стремимся делать передовые федеральные инициативы доступными в каждом регионе нашего присутствия. Уверен, жители Карелии по достоинству оценят эту синергию мобильной связи и городских сервисов,

– отметил директор петрозаводского филиала Т2 Андрей Зыкин.

При запуске ЕКП «Карельская» мы хотели предоставить жителям Карелии привилегии, которыми уже пользуются держатели ЕКП на территории Санкт-Петербурга, в том числе специальные условия от партнёров проекта. Тариф от Т2 станет ещё одним драйвером практической ценности Единой карты петербуржца для жителей Карелии,

– рассказала директор СПБ ГКУ «ЦИС» (оператор Единой карты петербуржца) Валентина Козырева.

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