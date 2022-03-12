Диетолог рассказала россиянам о вреде йогуртов с наполнителем

Йогурты с наполнителями могут быть вредны для человека из-за большого содержания сахара, стабилизаторов, кукурузного крахмала, гуаровой камеди и других ингредиентов.

Диетолог Елена Соломатина в беседе с «Вечерней Москвой» рассказала, что современные люди потребляют слишком много сладкого, а злоупотребление йогуртами с наполнителем создает дополнительные риски возникновения инсулинорезистентности, диабета, лишнего веса, атеросклероза и других заболеваний. Правда, можно не беспокоиться тем, кто следит за питанием, занимается спортом.

Специалист также считает. что йогурты со сроком годности менее вредны, чем с более длительным.

«Йогурт - живая субстанция, закваска нестабильна, она дальше переводит молочный сахар в уксусную составляющую. Поэтому кефир и любой йогурт меняют свой вкус, если постоят какое-то время. Если срок годности три месяца и даже месяц, то тогда не нужно покупать»,

- считает Соломатина.

Диетолог уверена, что йогурт должен содержать молоко, закваску, также в нем может быть и фруктовый наполнитель. При этом приготовить фруктовый йогурт можно и дома, добавив в обычный йогурт фрукты, ягоды, творог или немного стевии и перемешав в блендере. (фото pixabay.com, Squirrel_photos)