Диетолог перечислил полезные свойства супа

Диетолог Михаил Гинзбург перечислил полезные свойства супа. Доктор медицинских наук отметил, что супы можно встретить практически во всех кухнях мира, пишет Ura.ru.

Первое полезное свойство супов, по словам врача, в низкой калорийности - первое блюдо в полтора-два раза менее калорийно, чем второе. Другие полезные свойства связаны с пищеварением.

«Во-вторых, суп облегчает пищеварение в желудке и кишечнике. Ферменты соединяются с питательными веществами, расщепляют их, а первое блюдо привносит жидкую фазу. В-третьих, суп помогает желудку создать однородный пищевой комок, который очень щадяще действует на саму слизистую желудка», - объяснил Гинзбург, порекомендовав супы страдающим от гастрита людям.

Также, по словам диетолога, в силу особенностей приготовления в супе содержится меньше всего опасных бактерий: это блюдо варят, а при разогревании кипятят. «Если сравнить с той же котлетой, то мы ее просто разогреваем. И она часто бывает обсеменена бактериями», - заключил Гинзбург. Фото pixabay.com/Couleur