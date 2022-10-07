Девушка избила подругу кастрюлей и отправила к хирургам

Девушка в Рабочеостровске поссорилась с подругой и причинила ей увечья. Она вооружилась кастрюлей и набросилась на оппонентку, сообщили в МВД Карелии.

Подружки выпивали вместе на кухне. Потом между ними произошел конфликт, который перерос в драку, 20-летняя девушка стала избивать 27-летнюю.

Она нанесла несколько ударов кастрюлей по голове пострадавшей. Та попала в больницу с травмами, потребовалась помощь хирургов. Возбуждено уголовное дело. // Фото: pixabay.com