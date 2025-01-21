Дети из отдаленного микрорайона Петрозаводска не могли нарадоваться

Президентская программа компьютеризации школ ровно 20 лет назад была в самом разгаре. Например, тогда школа Птицефабрики получила 8 новых компьютеров. До этого ученикам и учителям приходилось обходиться двумя.

Один из старых компьютеров отдали в кабинет к первоклашкам. Пока он стоял, просто как наглядное пособие. Умение вырезать фигурки из бумаги для таких малышей было важнее навыка управлять мышью. Зато школьников постарше из нового компьютерного класса было не выгнать. Даже на перемене они продолжали изучать историю искусства.

«Я бы не сказала, что это для них некое диво, - отметила учитель ИЗО Елена Запольских. – Сейчас любой ребенок знает, что такое компьютер. Но то, что они могут именно обучаться, а не просто играть на нем – вот это, пожалуй, самое главное».

Ажиотаж понятен – ведь компьютеры поставили за день до этих съемок. Даже не успели настроить толком. У Михаила Катышева, преподавателя физики и информатики, свободного времени стало меньше. Зато стало больше возможностей. Компьютер учителю был нужен не меньше, чем ученику: «Многие физические явления настолько абстрактны, что учащимся их тяжело представлять. А тут они могут наглядно на компьютере посмотреть – например, в виде анимации». Жаль, что пока что не было обучающих дисков. Скорей всего их учителям придется покупать самим – думали в школе, в которой было всего 80 учеников. В самом большом классе – 14 детей. Так что поработать за компьютером мог каждый. Тем более, что основы инфо-грамоты знали даже те школьники, у кого компьютера дома не было. Директор школы не исключала, что в будущем компьютерный класс будет работать и как компьютерный клуб. В районе Птицефабрика провести досуг, кроме как в школе, больше было негде. Местный Дом культуры не работал уже шесть лет. Поэтому в школу тянуло всех – и детей, и пенсионеров.

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Вновь в Петрозаводске от газоснабжения отключили 4 жилых дома. Два на улице Антонова и два – на улице Зайцева. В городской администрации это объяснили так: запасов газа в Петрозаводске не хватает, а население потребляет жидкое топливо сверх нормы.

Пенсионерка Надежда Ивановна Фатькина никогда точно не знала – загорится на плите голубой огонек или нет. Перебои с газом в ее доме, по ее словам, происходили постоянно: «У меня вот такая электроплиточка есть. И что я на ней на семью сготовлю? Вечером придут с работу муж и дочь, и я должна что-то к их приходу сготовить. Это мне надо начинать часа за три!» Без газа Надежде Ивановне толком ни посуду не помыть, ни белье постирать. Но современную стиральную машину, которая сама греет воду, у них денег не было. Немного спасал электрический чайник, но много ли в нем воды нагреешь? И в своем горе Надежда Фатькина была не одинока. «У нас всё! Газ встал – жизнь замерла. И мы голодные ходим. Куда мы должны бежать? Нам это надоело!» - хором поддержали соседи.

Городские чиновники объяснили проблему на этот раз неэкономным обращением с газом. Только за декабрь 2004 года петрозаводчане сожгли на 340 тонн жидкого топлива сверх нормы. Среди них и жители двух домов по улице Антонова.

«На Антонова дом 7 и 9 должно быть отпущено 7048 килограмм. А фактически за январь они потребили 8260. То есть эти два дома пережгли чуть больше 1200 килограмм», - показал документы Сергей Костин, заместитель Главы Петрозаводска по вопросам ЖКХ.

На тот момент газовые резервуары в городе были заполнены на 17%. На газонаполнительной станции оставалось 780 тонн топлива. И этого не хватало для того, чтобы газ появился в домах, которые уже были отключены. Но в администрации города пообещали исправить ситуацию в ближайщие дни.

Таким было 21 января ровно 20 лет назад. Отматывайте ленту памяти, вытащите из закромов разума — а что вы делали в этот день в 2005 году? Больше новостей из жизни Карелии 20-летней давности.