День карьеры Segezha Group и БФ «Система» собрал более 150 участников

Segezha Group (входит в АФК «Система»), Благотворительный фонд «Система» (оператор социальных инвестиций АФК «Система»), Петрозаводский государственный университет провели для студентов вуза совместное онлайн - мероприятие – «Лифт в будущее», посвященное особенностям построения карьеры в новых цифровых реалиях. Запись эфира доступна на официальном аккаунте.

Онлайн - площадка собрала более 150 студентов физико-технического института, института лесных, горных и строительных работ ПетрГУ. Эксперты Segezha Group - представители производственных подразделений - поделились с ребятами секретами эффектной самопрезентации при трудоустройстве, принципами конкурентоспособности на рынке труда, рассказали о своем трудовом пути.

Так, Александр Пархомчук, руководитель группы строительного контроля Сегежского ЦБК, пять лет назад начинал простым плотником. А сегодня за его плечами – реконструкция промышленных объектов, ремонт автодорог и многие другие профессиональные достижения.

«Комбинат даёт возможность реализовать свои возможности, проходить обучение, без отрыва от производства получать высшее образование. Профессиональное продвижение и карьерный рост зависит только от самого человека»

- подчеркивает он.

Руководитель группы подбора, развития, оценки персонала и социальных вопросов АО «Сегежский ЦБК» Данила Клементьев познакомил учащихся с планами развития комбината, рассказал о социальных программах для сотрудников. Например, для приезжающих из других городов предприятие предоставляет жильё.

Для учащихся также состоялись практические занятия, сессии вопросов и ответов. Совместно с экспертами БФ «Система» ребята оттачивали навыки составления успешного резюме, презентации своих сильных сторон. Самые активные слушатели получили подарки.

«Здорово видеть такой большой интерес к мероприятиям и такую посещаемость, причём не только со стороны завтрашних выпускников – собрались все курсы, было много первокурсников. Очень круто, что ребята, которые только начали учиться, уже думают о своих карьерных перспективах, задают правильные, сложные и глубокие вопросы»

- прокомментировала итоги мероприятия директор образовательных проектов БФ «Система» Юлия Селюкова.

В ходе онлайн - трансляции также состоялась презентация всероссийского образовательного проекта «Лифт в будущее». Эта цифровая платформа предоставляет открытый доступ к обучающим программам и профориентационным тестам, к библиотеке профессий и бирже вакансий компаний «АФК «Система», а также к интернатуре и стажировкам, консультациям наставников из числа ведущих сотрудников Корпорации, ее активов и приглашенных специалистов. Программа носит не только бесплатный, но и беспроигрышный характер: слушатель получает уникальный багаж знаний непосредственно от сильнейших игроков. Это позволяет учащимся приобрести выгодные преимущества при будущем трудоустройстве.

«Сегежский целлюлозно-бумажный комбинат и Петрозаводский государственный университет связывают надёжные партнёрские отношения. Выпускники вуза успешно трудятся на производстве. Уверен, что будущие выпускники также станут достойным пополнением как для Сегежского ЦБК, так и для лесного комплекса в целом. Это особенно важно сегодня, когда перед промышленностью появляются новые вызовы»

- отметил в своем обращении к учащимся управляющий директор по производству бумаги АО «Сегежский ЦБК» Григорий Иванов.

По словам управляющего, важнейшими задачами комбината становятся повышение энергоэффективности, рациональное распределение и потребление ресурсов, а это значит, что отрасли необходимы настоящие профессионалы своего дела.