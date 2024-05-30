Декоративную арку высотки на Кукковке с трудом сняли, чтоб не рухнула

Над жителями 3-го и 5-го домов по улице Торнева ровно 20 лет назад нависла угроза. Причем, в буквальном смысле. 40-тонная арка грозила упасть им на головы. Все спасательные службы Петрозаводска были стянуты на место возможного происшествия, чтобы успеть предупредить его.

Эта декоративная арка стала отделяться от стены примерно за месяц до этого. Бдительные жильцы заметили непорядок и обратились за помощью к спасателям. Специалисты выяснили, что конструкцию еще при строительстве закрепили неполностью. Дефект проявился спустя двадцать лет.

«Создалась угроза обрушения, соответственно, и угроза жизни людей, которые здесь проживают. Поэтому было принято решение о ее демонтаже», - сказал Владимир Козлов, начальник Управления по делам ГО и ЧС Петрозаводска.

На место работ подтянули всех. Спасателей, пожарных, аварийные службы, проектировщиков зданий. Подобные демонтажные работы в Петрозаводске проводились тогда впервые.

«Так смонтирована эта декоративная решетка, что верхнюю снять нельзя, потому что они все между собой соединены, как домино, одно на вторую. В процессе малейших действий она обвалится как карточный домик», - пояснил Андрей Ковалец, начальник Петрозаводского поисково-спасательного отряда.

Каждый отдельный блок декоративной решетки весил около четырех тонн. Чтобы они не обвалились сами при демонтаже, их закрепили специальными штырями. И только после этого приступили к самой работе. Кстати, работы велись в выходные – в субботу и воскресенье. И за это время специалисты успели снять только верхнюю панель. В общей сложности работы заняли около четырех суток. Мешали ветер и дождь. Да еще и спасателей отвлекали на другие выезды на срочные происшествия. Впереди были еще несколько дней напряженной работы. В декоративной решетке сверлили специальные отверстия, чтобы подцепить их, а затем один за другим опустить блоки на землю.

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За строительством нужен глаз да глаз, чтобы вот таких косяков, как с этой аркой, не было. В 2005 году в Петрозаводске обещали начать строительство нового жилого квартала. На территории набережной Варкауса, ограниченной улицами Мелентьевой и Московской, появятся 30 жилых домов или 1200 новых квартир – обещали в мэрии.

И в этом жилом квартале обещали дать квартиры семьям, которые в 2004 году проживали в деревянных домах в этом районе. В так называемом «ветхом фонде». Этих семей было 75. Расселять планировали 9 строений.

«Чтобы застроить весь этот квартал, нужно строить большое количество инженерных коммуникаций и делать реконструкцию инженерных коммуникаций», - заявил Михаил Ганин, начальник Управления архитектуры и градостроительства. Такого крупного строительства жилья, по словам Михаила Ганина, в Петрозаводске не было лет двадцать. В возведении нового жилого квартала собирались принять участие пять строительных компаний. Управление капитального строительство (УКС) руководило всей стройкой целиком.

«Естественно, такую площадку невозможно освоить мощностями одной строительной организации, - пояснил Ганин. – Между администрацией города, УКСом и другими строителями заключены договоры – кто будет что строить и в какие сроки». Проектные работы обещали занять минимум год. А строить планировали начать весной 2005 года.

Таким было 30 мая ровно 20 лет назад. Отматывайте ленту памяти, вытащите из закромов разума — а что вы делали в этот день в 2004 году? Больше новостей из жизни Карелии 20-летней давности.