Дайверы обследовали затонувший парусник у берегов Валаама

Орловские дайверы рассказали о первых результатах экспедиции, посвященной поиску утраченных артефактов Спасо-Преображенского монастыря на Валааме.

У Никольского скита дайверы клуба «Диво» осмотрели предполагаемое направление дороги, проходившей по льду, во время Советско-финской войны, и определили границы поиска. Дайверы обследует обнаруженные с помощью гидролокатора бокового обзора затонувшие объекты в монастырской бухте. Еще в прошлом году участники клуба обнаружили ранее неизвестное затонувшее парусное судно.

Дайверы отметили, что у парусника хорошо сохранился остов. Они предположили, что корабль мог быть транспортным и перевозил строительный груз для постройки скитов на островах.

Известно, что на Валааме было собственное кирпичное производство. На борту затонувшего корабля осталась часть груза. Участники экспедиции предположили, что предметы датируются серединой 19 - началом 20 века. Почему судно пошло ко дну – не известно. (фото паблика дайвинг-клуба подводного плавания «Диво»)