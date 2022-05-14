Дачники в Карелии оказались отрезаны от мира из-за размытой дороги

Люди на дачах СНТ «Волна», «Импульс» и других оказались в ловушке. Вода размыла дорогу к Петрозаводску, сообщили наши читатели.

Они прислали фотографии разрушений и ущерба, которые нанесла стихия. На фото видно, что грунтовки просто нет. Это произошло на дороге со стороны Петрозаводска, проехать по ней нельзя.

Грунтовку продолжает размывать, люди не могут выбраться с дач. Они вынуждены были за свой счет нанимать экскаватор.