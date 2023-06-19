Цирк «Vivat» везет в Петрозаводск новую шоу-программу (0+)

Петрозаводчан ждет незабываемое цирковое зрелище от признанных мастеров жанра

С 24 июня по 30 июля в Петрозаводске состоится цирковое событие, которое никого не оставит равнодушным. Цирк «Vivat» едет в Петрозаводск с грандиозным цирковым шоу, покорившим сердца тысячи зрителей. Новая, оригинальная программа, в которой герои - самые настоящие медведи. Цирк ждет вас на программе, полной самой милой неуклюжести, доброты, а ещё медвежьей силы и эмоций. В этом шоу даже номера воздушных гимнастов, акробатов и других артистов смотрятся иначе, ведь вся атмосфера пропитана особым магнетизмом больших и душевных мишек. Но представление строится не только на медведях - артисты со всего мира, заслуженные мастера спорта, профессионалы циркового искусства порадуют Вас и Ваших близких и подарят незабываемые эмоции!

В программе шоу:

- аттракцион дрессированных медведей;

- очаровательная воздушная гимнастка на трапеции;

- артисты цирка Юрия Никулина с номером "Воздушный полёт";

- озорные дрессированные маламуты и хаски;

- акробат в колесе Сира;

- жонгляж на шаре;

- артисты оригинального жанра;

- красочные попугаи Ара;

- безудержный весельчак - клоун Роб

- и многое, многое другое!

Бесстрашные артисты демонстрируют здесь удивительное мастерство, заряжая зрителя адреналином. В программе заявлено множество номеров, от которых перехватывает дыхание. Вы сможете увидеть настоящие чудеса дрессировки, выдержки и смекалки. Цирк «Vivat» - это цирк-шапито, каким вы его никогда не видели и каким всегда мечтали увидеть!

Продажа билетов online на сайте цирка и в кассе, возле цирка. Успейте выбрать лучшие места, и подарите радость себе и своим детям! Дети до 3-х лет - бесплатно. Подробности - в группе Вконтакте и по телефону +7 (908) 009-61-61.

Купол цирка расположен на парковке у ТРЦ «Лотос Плаза». Цирк «Vivat» - мы умеем делать шоу!

На правах рекламы. ООО «ВИВАТ». ИНН 9106015349.