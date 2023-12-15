Цифровизация Службы судебных приставов упрощает жизнь должникам

Для граждан, предпочитающих дистанционный формат общения, службой разработан ряд сервисов. Во время прямого эфира «ЦУР объясняет» судебные приставы Карелии рассказали жителям республики обо всех доступных способах обращения к судебным приставам. Также специалисты перечислили востребованные электронные государственные услуги и сервисы ФССП, в также напомнили об информационной безопасности в сети «Интернет».

Наиболее популярным из них является суперсервис ФССП России «Цифровое исполнительное производство» на портале «Госуслуги». Он дает гражданам доступ к информации о ходе исполнительного производства, о наложенных ограничениях и иных мерах принудительного исполнения в режиме онлайн круглосуточно, а также возможность безопасно оплатить задолженность. Также на портале «Госуслуги» есть возможность воспользоваться помощью цифрового ассистента – робота Макса,

– рассказал заместитель главного судебного пристава Республики Карелия Сергей Макоян.

Ведущий специалист-эксперт УФССП России по Республике Карелия Илья Гульчук отметил, что на портале «Госуслуги» также можно получить сведения об ограничении выезда за пределы страны. Для того чтобы воспользоваться данным сервисом, необходимо зайти в личный кабинет на портале «Госулуги», далее воспользоваться сервисом «Ход снятия ограничения выезда из России», ввести слово «Ограничение», затем выбрать опции «От пристава» и «Узнать об ограничении на выезд».

На официальном сайте Управления есть бесплатный сервис «Банк данных исполнительных производств», который позволяет каждому желающему, как физическому, так и юридическому лицу, получить точную информацию о наличии задолженности.

Еще одним электронным помощником для граждан является сервис «Интернет-приемная», расположенный на сайте Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Карелия https://r10.fssp.gov.ru/hall/ir.

Для граждан, не имеющих доступа к интернету или регистрации на портале «Госуслуги», осуществляет информирование голосовой помощник «Полина» на номере 8-800-303-00-00. Голосовой бот не требует использования интернета, работает круглосуточно.

Цифровая трансформация и реализация проекта по внедрению технологий искусственного интеллекта Службы судебных приставов запущена несколько лет назад. В Карелии ее результаты измеряются сотнями тысяч направленных ответов на запросы граждан и юридических лиц, пользующихся электронными услугами и сервисами Службы судебных приставов. С начала года судебные приставы Карелии направили более 5,3 миллиона уведомлений в электронной форме участникам исполнительных производств.