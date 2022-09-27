27 сентября 2022, 20:34
Чиновников в Приладожье через суд обязали пройти диспансеризацию
По искам прокуратуры Лахденпохского района суд обязал муниципальных служащих пройти обязательную диспансеризацию
Прокуратура Лахденпохского района при проведении проверки выяснила, что муниципаьные служащие администраций Хийтольского, Элисенваарского, Куркиекского и Мийнальского сельских поселений в нарушение законодательства не проходили обязательную диспансеризацию с 2020 по 2022 год. Об этом сообщает республиканская прокуратура.
Надзорный орган через суд попытался обязать администрации отправить служащих на диспансеризацию. Суд удовлетворил эти требования.
Решения суда в силу не вступили, их исполнение находится на контроле прокуратуры района. Фото: unsplash.com