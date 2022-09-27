Чиновников в Приладожье через суд обязали пройти диспансеризацию

Прокуратура Лахденпохского района при проведении проверки выяснила, что муниципаьные служащие администраций Хийтольского, Элисенваарского, Куркиекского и Мийнальского сельских поселений в нарушение законодательства не проходили обязательную диспансеризацию с 2020 по 2022 год. Об этом сообщает республиканская прокуратура.

Надзорный орган через суд попытался обязать администрации отправить служащих на диспансеризацию. Суд удовлетворил эти требования.

Решения суда в силу не вступили, их исполнение находится на контроле прокуратуры района. Фото: unsplash.com