Четыре раза костомукшанку ловили пьяной за рулем

В Костомукше вынесен приговор 39-летней местной жительнице по уголовному делу о повторном управлении автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Женщине присудили 1,5 года условно и запрет управлять авто на срок до пяти лет.

По сообщению пресс-службы прокуратуры Карелии, женщина ранее уже имела судимость по статье 264.1 УК РФ - управление авто в нетрезвом виде. Когда автоинспекторы поймали ее в таком состоянии четвертый раз, уголовное дело вновь возбудили по данной статье.

Летом 2020 года она отказалась пройти медосвидетельствование, за что заплатила крупный штраф с лишением водительских прав. В апреле и в октябре 2021 года женщина снова была задержана при управлении автомобилем в нетрезвом виде. Тогда приговорами суда ей были назначены наказания в виде обязательных работ и штрафа. В июне этого года вновь была остановлена сотрудниками ГИБДД в уже привычном для нее состоянии.

Прокуратура поддержала гособвинение, виновной в этот раз назначено наказание в виде лишения свободы на срок 1,5 года условно с испытательным сроком 2 года, а также с лишением права управлять транспортными средствами на срок 5 лет.