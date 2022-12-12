12 декабря 2022, 17:09
Грузовик на полном ходу сбил ребенка в Петрозаводске
Городская камера наблюдения сняла страшный инцидент на Карельском проспекте
Сегодня днем в Петрозаводске камневоз сбил ребенка. Инцидент случился на Карельском проспекте в 15:02 и попал в объектив камеры наблюдения компании CityLink.
На кадрах видно, как грувовой автомобиль ехал по проспекту на разрешающий сигнал светофора. В это время стоявший у обочины пешеход решил перебежать дорогу и попал под колеса.
По данным портала dtpptz, был сбит 17-летний юноша. Молодой человек был госпитализирован с травмами. // Фото: скриншот видео CityLink