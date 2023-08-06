Четыре медали завоевали карельские спортсмены на «Берингийских играх»

Четыре медали взяли спортсмены из Карелии на фестивале коренных народов Арктики «Берингийские игры» в Чукотке. В копилке спортсменов – два золота, одно серебро и одна бронза.

Хорошие результаты показали спортсмены в прыжках с колен, в дисциплине аляскинский удар, перетягивании ленты головой и в дисциплине достать одной рукой. Награды завоевали каратист Григорий Романенко, тренер и руководитель карельской федерации капойэры Станислав Чернявский и каратистка Виктория Вовк.

В «Берингийских играх» участвуют регионы, входящие в Арктическую зону. Участники состязаются в дисциплинах северного многоборья, которое развивается в некоторых регионах арктической зоны.

В этом году состязания проводятся в восьми видах: тройной национальный прыжок, аляскинский удар ногой, прыжок с колен, высокий удар одной ногой, достать одной рукой, удар двумя ногами, перетягивание ленты головой, перетягивание палки. // фото скриншот видео из VK-паблика «Центр спортивной подготовки»