Лучших лыжероллеров определили на «Кубке Карелии»

Соревнования по лыжным гонкам «Кубок Карелии» завершились 5 августа в Петрозаводске, днем ранее спортсмены соревновались у вулкана Гирвас. В стартах участвовали и именитые российские спортсмены. География участников была обширна - представители Мурманской, Свердловской, Архангельской областей, Санкт-Петербурга, Великого Новгорода, Белоруссии, Карелии.

В масс-старте на 30 км классическим стилем в Кондопожском районе сильнейшим среди мужчин стал Сергей Ардашев, серебро у Сергея Волкова, замкнул тройку победителей Савелий Коростелев, сообщили в центре спортивной подготовки. Среди женщин победила олимпийская чемпионка, заслуженный мастер спорта России Юлия Ступак, Елизавета Пантрина и Анастасия Фалеева заняли 2 и 3 места соответственно.



В гонках индивидуальным стилем на Кургане сильнейшим среди юношей стали Корней Корнев, Роман Давжук, Андрей Корпусенко. Среди девушек - Анастасия Сидорова, Екатерина Лянгина, Валерия Душичева. Первое место среди мужчин занял Сергей Ардашев. На вторую ступень пьедестала поднялся Савелий Коростелев. Замкнул тройку лидеров Сергей Волков. Среди женщин не было равных Елизавете Пантриной, Юлия Ступак - вторая, а Анастасия Фалеева заняла третье место. // фото unsplash.com