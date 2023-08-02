Именитые спортсмены приехали на соревнования в Карелию

Именитые спортсмены национальной сборной команды по лыжным гонкам приехали в Карелию. Соревнования по лыжным гонкам будут проходить в Кондопожском районе и на Кургане в Петрозаводске 4 и 5 вгуста. Сильнейших лыжероллеров определят в масс-старте на дистанции в 30 км, а также в индивидуальных гонках свободным стилем на 10 км и 15 км.

Среди участников - мастера спорта России Сергей Волков, Александр Бакуров, Елизавета Пантрина; мастер спорта международного класса Анастасия Прокофьева; двукратный чемпион мира среди юниоров, победитель и призер этапов Кубка России, мастер спорта России Савелий Коростелев; одна из лучших в спринте среди россиянок Анастасия Фалеева; чемпион России, чемпион мира среди молодежи, мастер спорта России международного класса Сергей Ардашев; а также олимпийская чемпионка Пекина-2022 в эстафете, трехкратная медалистка Олимпийских игр, трехкратная — чемпионатов мира по лыжным гонкам Юлия Ступак. // фото unsplash.com