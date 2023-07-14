Лыжные гонки пройдут летом в двух локациях Карелии

С 4 по 5 августа на Кургане пройдут соревнования по лыжным гонкам «Кубок Карелии». В гонках на лыжероллерах примут участие спортсмены сборной России, сообщается в спортивном паблике.

В первый день спортсмены будут состязаться в Кондопожском районе. Сильнейших лыжников определят в масс-старте на дистанции в 30 км.

Второй день будет посвящен индивидуальным гонкам свободным стилем на 10 и 15 км. Спортсмены будут состязаться на Кургане.

На Кубок открыт прием заявок. Участвовать смогут мужчины и женщины 2005 года рождения и старше, а также юноши и девушки 2006-2007 годов рождения. Заявки можно направлять до 26 июля на почту: luzhanskiv.82@mail.ru. // фото unsplash.com