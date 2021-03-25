Чемпионат мира по зимнему плаванию пройдет в Петрозаводске в 2022 году

25 марта в Петрозаводске стартовали всероссийские соревнования по зимнему плаванию.

Церемония открытия чемпионата России и второго открытого чемпионата Карелии по зимнему плаванию прошла утром на Онежской набережной возле памятника Петру Первому.

В течение трех дней 371 пловец из 33 регионов России будет бороться за звание сильнейших в тринадцати возрастных категориях в дисциплинах: баттерфляй, вольный стиль, брасс и командные эстафеты.

Также стало известно, что международная ассоциация зимнего плавания решила, чемпионат мира по зимнему плаванию 2022 года пройдет в Петрозаводске, сообщает паблик «Спорт – норма жизни Карелия».

(фото vk.com)