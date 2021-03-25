Мать хоккеиста Файзутдинова обратилась к автору рокового броска

Мать погибшего 19-летнего хоккеиста молодежной команды «Динамо Санкт-Петербург» Тимура Файзутдинова обратилась к автору смертельной шайбы. Напомним, спортсмен скончался после того, как ему в голову попала шайба от игрока «Локомотива» Дмитрия Тювилина. Встреча проходила в Ярославле 12 марта. Капитан «Динамо» умер в больнице 16 марта.

Слова женщины приводит «Комсомольская правда». Мать Файзутдинова заявила, что ни в чем не винит Тювилина. Женщина назвала произошедшее случайностью. Она хотела бы встретиться с ним, но пока такой возможности ей не предоставили.

«Ему сейчас тоже очень сложно. Я думаю, что он не виноват в этом, это случайность»,

- сказала мать погибшего хоккеиста.

«Возможно, мальчик боится посмотреть на меня. Но я поэтому и попыталась объясниться с ним. Сказать, что я никаким образом его не виню. Я хочу сказать, что он теперь должен играть за моего сына. Стать еще лучше и сильнее», - произнесла женщина. (фото e1.ru)