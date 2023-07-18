18 июля 2023, 17:03
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Чем опасны макароны

Сотрудники «ПКС-Водоканал» напомнили о простых правилах использования канализации
Фотоматериалы представлены в официальной группе «РКС-Петрозаводск» социальной сети «ВКонтакте»

Макароны, суп, картофельные очистки и другие пищевые отходы могут принести неудобства соседям или даже целому району города. «Как это возможно?» - удивиться городской житель. А возможно это в том случае, если продукты попадут в канализацию.

Представьте, что, если тех, кто неправильно эксплуатирует канализацию в доме, несколько? Хотя бы пара квартир? Засоры в таких домах будут случаться постоянно: страдают и наружные, и внутридомовые сети.

 

 

К сожалению, сколько бы сотрудники АО «ПКС-Водоканал» ни предупреждали петрозаводчан о печальных последствиях безответственного пользования канализацией, засоров меньше не становится. В период дождей ситуация усугубляется еще больше – потоком воды канализационные трубы вымывает, и на станции приносит весь мусор, осевший в сетях. Во время дождей работники водоканала чистят насосы до 15 раз в день. Чаще всего это приходится делать на канализационной насосной станции, расположенной на ул. Федосовой. Она принимает стоки нескольких районов Петрозаводска: Октябрьский, Первомайский и Центр. Всего АО «ПКС-Водоканал» обслуживает 27 насосных станций в городе.

 

Пожалуйста, соблюдайте правила пользования канализацией!

- напоминает Водоканал.

 

 

Не стоит выкидывать в унитаз:

•        Ветошь

•        Пищевые отходы

•        Средства личной гигиены, в том числе ватные палочки, подгузники, влажные салфетки

•        Наполнитель кошачьих лотков

•        Целлофановые пакеты

•        Строительный и бытовой мусор

•        Чеки

•        Бинты, медицинские маски

 

Все, что попадает в унитазы, в коллекторе объединяется в один большой кляп, который невозможно промыть, в результате чего вода из трубопроводов выходит наружу. Даже если засора не произойдет у вас квартире, он случится в доме или во дворе. Канализацией в таком случае пользоваться будет нельзя, и это доставит неудобства не только вам, но и жителям всего дома или даже района.

 

Давайте уважать друг друга!

-отметили в компании.

 

 

На фото – то, что сотрудники АО «ПКС-Водоканал» ежедневно достают из корзин канализационных насосных станций.

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ПКС-Водоканал
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