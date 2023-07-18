Чем опасны макароны

Макароны, суп, картофельные очистки и другие пищевые отходы могут принести неудобства соседям или даже целому району города. «Как это возможно?» - удивиться городской житель. А возможно это в том случае, если продукты попадут в канализацию.

Представьте, что, если тех, кто неправильно эксплуатирует канализацию в доме, несколько? Хотя бы пара квартир? Засоры в таких домах будут случаться постоянно: страдают и наружные, и внутридомовые сети.

К сожалению, сколько бы сотрудники АО «ПКС-Водоканал» ни предупреждали петрозаводчан о печальных последствиях безответственного пользования канализацией, засоров меньше не становится. В период дождей ситуация усугубляется еще больше – потоком воды канализационные трубы вымывает, и на станции приносит весь мусор, осевший в сетях. Во время дождей работники водоканала чистят насосы до 15 раз в день. Чаще всего это приходится делать на канализационной насосной станции, расположенной на ул. Федосовой. Она принимает стоки нескольких районов Петрозаводска: Октябрьский, Первомайский и Центр. Всего АО «ПКС-Водоканал» обслуживает 27 насосных станций в городе.

Пожалуйста, соблюдайте правила пользования канализацией!

- напоминает Водоканал.

Не стоит выкидывать в унитаз:

• Ветошь

• Пищевые отходы

• Средства личной гигиены, в том числе ватные палочки, подгузники, влажные салфетки

• Наполнитель кошачьих лотков

• Целлофановые пакеты

• Строительный и бытовой мусор

• Чеки

• Бинты, медицинские маски

Все, что попадает в унитазы, в коллекторе объединяется в один большой кляп, который невозможно промыть, в результате чего вода из трубопроводов выходит наружу. Даже если засора не произойдет у вас квартире, он случится в доме или во дворе. Канализацией в таком случае пользоваться будет нельзя, и это доставит неудобства не только вам, но и жителям всего дома или даже района.

Давайте уважать друг друга!

-отметили в компании.

На фото – то, что сотрудники АО «ПКС-Водоканал» ежедневно достают из корзин канализационных насосных станций.