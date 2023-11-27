27 ноября 2023, 14:16
Человека сбили на Первомайском проспекте в Петрозаводске
Пешехода доставили в больницу после аварии в карельской столице
Сегодня днем в Петрозаводске на Первомайском проспекте был сбит пешеход. Об этом сообщает паблик «ДТП Петрозаводска и Карелии».
По словам очевидцев, инцидент произошел в конце проспекта. Сбитого человека доставили в республиканскую больницу скорой и экстренной медицинской помощи (бывшая БСМП).
Напомним, ранее другой пешеход попал под колеса автомобиля во дворах на Кукковке. Инцидент был снят камерой наблюдения. // Фото: vk.com/dtpptz