Человека сбили на Первомайском проспекте в Петрозаводске

Сегодня днем в Петрозаводске на Первомайском проспекте был сбит пешеход. Об этом сообщает паблик «ДТП Петрозаводска и Карелии».

По словам очевидцев, инцидент произошел в конце проспекта. Сбитого человека доставили в республиканскую больницу скорой и экстренной медицинской помощи (бывшая БСМП).

Напомним, ранее другой пешеход попал под колеса автомобиля во дворах на Кукковке. Инцидент был снят камерой наблюдения. // Фото: vk.com/dtpptz