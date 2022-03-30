Часовню освятили в республиканском онкологическом диспансере

Часовню иконы Божией Матери «Живоносный источник» в среду, 30 марта, освятили в республиканском онкодиспансере, написал в своем аккаунте министр здравоохранения республики Михаил Охлопков.

Церемонию провел митрополит Петрозаводской и Карельской епархии владыка Константин. Часовня разместилась на первом этаже стационара. По словам министра, это вторая часовня в медорганизациях республики. Первая, в честь Иконы Божьей Матери «Всецарица», действует в паллиативном центре.

«Новая часовня в онкологическом диспансере – это помощь всему медицинскому персоналу и самое главное – страждущим людям. Это чрезвычайно важно, потому что ничто не может сравниться по силе воздействия на душу и сердце человека с действием Божественной Благодати. Божественной Благодати, которая всегда врачует и оскудевающее восполняет», - привел слова митрополита министр. (фото и видео vk.com)