Центр глубокого циклона пройдет через Карелию

В понедельник, 30 января, Карелия окажется в центре глубокого циклона. Об этом предупредили жителей в группе «Погода Петрозаводска и Карелии» ВКонтакте.

Циклон, который пройдет завтра через регион, носит имя «Николас». Он движется с Северной Атлантики и окажется над Карелией своим центром.

Из-за этого атмосферное давление будет очень низким. В Петрозаводске оно опустится до 720-722 мм.рт. ст.

Напомним, на понедельник синоптики ранее прогнозировали метели и снегопад. // фото: freepik.com