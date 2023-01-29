29 января 2023, 16:40
Центр глубокого циклона пройдет через Карелию
Жителей республики предупредили о понижении атмосферного давления
В понедельник, 30 января, Карелия окажется в центре глубокого циклона. Об этом предупредили жителей в группе «Погода Петрозаводска и Карелии» ВКонтакте.
Циклон, который пройдет завтра через регион, носит имя «Николас». Он движется с Северной Атлантики и окажется над Карелией своим центром.
Из-за этого атмосферное давление будет очень низким. В Петрозаводске оно опустится до 720-722 мм.рт. ст.
Напомним, на понедельник синоптики ранее прогнозировали метели и снегопад. // фото: freepik.com